O clima nos bastidores para a sabatina de Zanin no Senado

O presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Davi Alcolumbre, agendou para o dia 21 de junho a sabatina de Cristiano Zanin Martins, indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva a uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF). O clima favorável à aprovação do advogado de Lula e a entrevista de Guilherme Boulos ao Amarelas On Air são temas do Giro VEJA.

