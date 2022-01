O calcanhar de Aquiles de João Doria

Aliados do governador de São Paulo, João Doria, se sentaram há alguns dias para fazer um diagnóstico deste primeiro mês do ano eleitoral. E é grande a preocupação com o que ainda consideram o calcanhar de Aquiles do tucano na corrida presidencial. Tudo indica que seu desempenho nas pesquisas nada tem a ver com a avaliação do governo. É uma questão de imagem pessoal.

Ao menos é isso o que indicam as pesquisas internas feitas pelo partido, de acordo com um interlocutor. O eleitor parece absolutamente satisfeito com as realizações da gestão e com medidas como o avanço da vacinação contra Covid no Estado. “Tem uma certa antipatia por ele. E o desafio vai ser mudar isso, em especial no Norte, Nordeste e centro do País”, resume o aliado.

Por outro lado, o time de Doria considera que o tucano se saiu muito bem em unificar o partido em torno de sua candidatura. Houve salva de palmas para a escolha de Bruno Araújo para coordenar a campanha e também para a prorrogação dos mandatos da direção partidária, que, como adiantou a coluna, deve ser homologada ainda nesta semana pela Executiva Nacional do PSDB.

O time do governador também comemorou a polêmica em torno dos rendimentos de Sergio Moro. Mas entende que o assunto tende a perder força no decorrer da campanha.

