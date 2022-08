O calcanhar de Aquiles de Fernando Haddad

A cúpula do PT anda em polvorosa com algumas atitudes de Fernando Haddad. O problema, segundo interlocutores do candidato petista ao Palácio dos Bandeirantes, é que adversários do petista parecem ter enxergado seu calcanhar de Aquiles. Haddad, afirmam, escorrega na retórica toda vez que é confrontado com assuntos relacionados à sua gestão na Prefeitura de São Paulo.

Um líder petista chegou a levar essa preocupação ao ex-prefeito. Recomendou que ele evitasse entrar na defensiva toda vez que recebe alguma crítica pelos tempos em que comandou a administração municipal.