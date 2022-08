O balde de água fria que a pesquisa Quaest jogou na campanha de Bolsonaro

No meio de toda a repercussão da posse do ministro Alexandre de Moraes no comando do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a campanha do presidente Jair Bolsonaro levou um balde de água fria com a nova pesquisa Quaest, encomendada pela Genial Investimentos e divulgada nesta quarta-feira. Mesmo com a redução no preço dos combustíveis, o alívio na inflação e o início dos pagamentos do Auxílio Brasil de R$ 600, a distância entre Bolsonaro e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva permaneceu a mesma: em 12 pontos. A repercussão da posse de Alexandre de Moraes no TSE e a nova pesquisa Quaest são os temas do Giro VEJA desta quarta-feira.

