O azedume da campanha de Fernando Haddad com Marina Silva

É azedo o clima entre aliados do ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad e Marina Silva, após a ex-ministra do Meio Ambiente ter recusado o convite para ser vice na corrida ao Palácio dos Bandeirantes. A campanha de Haddad tinha mesmo esperanças de amarrar um acordo para ter Marina no posto de número dois.

No PT paulista, há quem reclame dizendo que Marina parecia querer um tapete vermelho estendido pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, uma compensação pelo tratamento que lhe foi dado durante a campanha de reeleição da ex-presidente Dilma Rousseff.

Resmungos do PT à parte, o fato é que Marina deu seu recado há tempos. Na entrevista que concedeu ao Amarelas On Air, em junho, a ex-ministra já indicava que seu plano era mesmo seguir com a candidatura a deputada.

A vaga de vice de Haddad, no retrato do momento, tem boas chances de ser preenchida por Marianne Pinotti (PSB), ex-secretária da prefeitura paulistana. Embora com menos chances, Jonas Donizette (PSB) também continua na lista.

Reveja a entrevista de Marina ao Amarelas On Air: