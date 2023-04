O anúncio da saída de Carluxo e a guinada estratégica do bolsonarismo

A decisão anunciada no fim de semana por Carlos Bolsonaro de deixar as redes sociais do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, veio em tom de chororô. O vereador falou em “solidão” e disse ter sido tratado como um “rato”. Quem é próximo da família Bolsonaro lembra que esta não é a primeira vez que Carluxo promete jogar a toalha. Mas, agora, o anúncio alimenta um jogo bem vantajoso para o bolsonarismo neste momento.

Na sombra da derrota nas urnas e pressionado pelo risco da inelegibilidade, Bolsonaro e seu time sabem que o momento é outro. Não basta mais pregar para os convertidos. O foco da estratégia segue sendo alimentar o antipetismo e a polarização política, para que o bolsonarismo chegue com força em 2026. Mas o radicalismo perde espaço. É preciso reconquistar aquela parcela do eleitorado que abandonou o ex-presidente em outubro do ano passado, trazer de volta os mais moderados.

Difícil dizer se a saída prometida por Carluxo é para valer. Bem possível que não. Seja como for, é de se esperar que a comunicação do ex-presidente e de outros nomes importantes ligados a ele venha em tom diferente daqui para frente.

