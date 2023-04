Nunes mira Boulos: ‘Esse rapaz’ faz ‘uso político’ de quem vive na rua

Empenhado em viabilizar uma candidatura à reeleição em 2024, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), corre contra o relógio para se tornar mais conhecido do eleitor e encontrar bandeiras para sua administração. Parte das atenções do prefeito, que herdou o cargo após a morte de Bruno Covas, já se voltam para o confronto com o adversário Guilherme Boulos, que planeja disputar a prefeitura pelo PSOL com apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Convidado desta semana do Amarelas On Air, programa de entrevistas de VEJA, Nunes alimentou o confronto com o rival. O prefeito fez uma forte defesa da decisão da Prefeitura de São Paulo de remover as barracas espalhadas pela cidade, amplamente criticada pelo deputado. Boulos chegou a obter uma liminar na Justiça para barrar a ação da prefeitura, derrubada posteriormente pela administração municipal.

Na entrevista, Nunes acusa Boulos de fazer uso político da fragilidade dessa população. “Acho que a gente precisa tratar dos temas com muita tranquilidade, com muita seriedade, sem fazer uso daquela situação que aquelas pessoas estão vivendo naquele momento como aquele rapaz que você citou está fazendo”, disse, ao insistir que a prefeitura se manterá firme na abordagem. “Tem uma questão que as pessoas precisam entender é que eu, como prefeito de São Paulo, tenho que dar acolhimento para as pessoas e eu tenho que manter a ordem da cidade. A cidade não pode virar uma bagunça e cada um querer fazer o que quer. Ninguém pode fazer o que quer quando você fere e você atinge toda uma coletividade”, afirmou.

“Eu acho que é equivocada a forma como ele (Boulos) vê as pessoas. Então, ele acha que a pessoa vai ficar naquela situação sem nenhuma dignidade e ele acha que é razoável? Eu não acho. Eu tenho certeza que também qualquer pessoa de bom senso, qualquer pessoa que tem um pouquinho de amor no coração”, acrescentou o prefeito, afirmando que todo o atendimento a essas pessoas tem sido feito de maneira humanizada.

Na entrevista, Nunes também fala sobre a possível entrada do ex-ministro Ricardo Salles na corrida municipal, defende a manutenção da aliança com o PL do presidente Jair Bolsonaro e diz manter um bom diálogo com Lula. Além disso, o ministro aborda outros temas polêmicos, como a ofensiva de parte do governo federal contra a Uber e a controversa licitação para a instalação de câmeras com reconhecimento facial pela cidade.

Continua após a publicidade

+Leia também: A resposta de Tarcísio sobre a crise na Cracolândia

Com apresentação desta colunista, o Amarelas On Air está em sua terceira temporada e é parte da estratégia digital de VEJA, que contempla a expansão da área de vídeo e de projetos multimídia. Inspirado nas tradicionais Páginas Amarelas da edição impressa de VEJA, o programa recebe a cada semana um convidado diferente, sempre um nome relevante da cena política e econômica.

A entrevista com Ricardo Nunes está disponível no YouTube, Facebook e Twitter. Também possui versões para Instagram e LinkedIn.

1/8 O prefeito de São Paulo Ricardo Nunes durante a gravação do programa Amarelas On Air, de Veja (Kaio Lakaio/VEJA) 2/8 O prefeito de São Paulo Ricardo Nunes durante a gravação do programa Amarelas On Air, de Veja (Kaio Lakaio/VEJA) 3/8 A jornalista Clarissa Oliveira durante a gravação do programa Amarelas On Air, de Veja (Kaio Lakaio/VEJA) 4/8 O prefeito de São Paulo Ricardo Nunes durante a gravação do programa Amarelas On Air, de Veja (Kaio Lakaio/VEJA) 5/8 O prefeito de São Paulo Ricardo Nunes durante a gravação do programa Amarelas On Air, de Veja (Kaio Lakaio/VEJA) 6/8 O prefeito de São Paulo Ricardo Nunes durante a gravação do programa Amarelas On Air, de Veja (Kaio Lakaio/VEJA) 7/8 O prefeito de São Paulo Ricardo Nunes durante a gravação do programa Amarelas On Air, de Veja (Kaio Lakaio/VEJA) 8/8 O prefeito de São Paulo Ricardo Nunes durante a gravação do programa Amarelas On Air, de Veja (Kaio Lakaio/VEJA)

Inscreva-se nos canais de VEJA nas redes sociais e fique por dentro de tudo sobre o Amarelas On Air.

YouTube: https://www.youtube.com/c/veja

Facebook: https://www.facebook.com/Veja/

Instagram: https://www.instagram.com/vejanoinsta/

Leia mais sobre o Amarelas On Air e sobre bastidores da política nacional em https://veja.abril.com.br/blog/clarissa-oliveira/

Continua após a publicidade