Nova pesquisa Exame/Ideia traz uma boa notícia para Eduardo Leite

Eduardo Leite foi incluído como possível candidato à Presidência pelo PSD na nova pesquisa Exame/Ideia, divulgada hoje. E os números mostram que ele se sairia melhor que Rodrigo Pacheco, presidente do Senado e supostamente primeiro da fila no partido de Gilberto Kassab. Mais do que isso, a pesquisa coloca Leite perto de João Doria, com quem disputou as prévias do PSDB.

No cenário com Pacheco, o candidato do PSD larga com 0,8% das intenções de voto. Atrás de Lula (42%), Bolsonaro (27%), Sergio Moro (10%), Ciro Gomes (8%), Doria (2%) e André Janones (0,9%).Quando a vaga vai para Eduardo Leite, o hoje tucano sai com 2%. Nesse cenário, Lula, Bolsonaro, Moro e Ciro repetem o desempenho. E Doria vai a 3%, logo à frente do governador gaúcho.

Os números estão muito longe de sustentar o argumento de uma candidatura presidencial de Leite pelo PSD. Mas não deixam de valorizar o passe do governador gaúcho. Seja para migrar para o PSD de Gilberto Kassab ou para permanecer no PSDB, dando gás para o grupo que adora atrapalhar a vida de João Doria.