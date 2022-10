Nova pesquisa derruba um dos pilares da estratégia de Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro apoiou grande parte de seus esforços neste segundo turno em Minas Gerais. Amarrou a aliança com o governador Romeu Zema (Novo), reforçou a agenda de campanha no Estado, endureceu o discurso contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na região. Tudo na esperança de virar o jogo no segundo maior colégio eleitoral do País. Afinal, reza a tradição que quem ganha em Minas ganha a eleição.

Mas última a pesquisa Genial/Quaest no Estado vai contra os planos do presidente. O novo levantamento mantém Lula na dianteira no Estado, com 45% das intenções de voto, enquanto Bolsonaro tem 40%. Segundo a nova pesquisa, ainda há 8% de indecisos e 7% de brancos e nulos. Considerando apenas os votos válidos, Lula teria 53% e Bolsonaro 47%.

O time bolsonarista falava em virar os votos daqueles que votaram em Lula no primeiro turno, mas ajudaram a reeleger Zema. Segundo a pesquisa, 25% dos eleitores do governador seguem decididos a votar em Lula.

