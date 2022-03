Pesquisa confirma previsões de Lula e leva o PT a reavaliar estratégia

A nova pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira ajudou a confirmar as previsões feitas pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas últimas reuniões internas da campanha petista. Lula já havia avisado meses atrás ao seu time mais próximo que o presidente Jair Bolsonaro caminharia para uma recuperação. E, diante da retomada do presidente, o PT se mostra dividido sobre o melhor momento de colocar a campanha na rua.

Segundo a nova pesquisa Quaest, Lula segue na liderança da corrida presidencial, com 46% das intenções de voto. Bolsonaro variou apenas dentro da margem de erro, dois pontos para cima, alcançando 26%. A questão é que a tendência de estreitamento do intervalo entre os dois vem se dando de maneira consistente nos principais levantamentos de intenção de voto.

Diante desse cenário, parte da equipe de Lula acredita que já é o momento de ampliar a mobilização da militância. Esse grupo defende que o partido comece a organizar eventos presenciais ao ar livre, com a participação do ex-presidente.

Uma ala do PT chegou a propor que, pelo menos, a próxima reunião do diretório nacional petista, marcada para dia 24 de março, fosse presencial. Encontros do diretório do PT costumam reunir dezenas de dirigentes e o próprio Lula vem participando de encontros virtuais. Seria um chamariz forte para a imprensa, argumenta um líder do partido. Mas a proposta não convenceu a Executiva Nacional, que se reuniu no começo desta semana.

