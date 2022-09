Nova Datafolha afasta Lula do sonho de levar no 1º turno

Os números da nova pesquisa Datafolha mexeram pouco com a corrida presidencial, mas ajudam a consolidar um cenário desalentador para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Um avanço de nomes que se apresentam como opção de terceira via, mesmo que sutil, foi suficiente para deixar o petista mais distante do sonho de levar a disputa já no primeiro turno.

Na nova pesquisa, Lula tem 48% dos votos válidos, ou seja, excluindo brancos e nulos. Na pesquisa anterior. Bolsonaro hoje tem 39% dos votos válidos, seguido de Ciro Gomes, com 10%, e Simone Tebet, com 5%. Mas a folga de Lula já foi bem maior. Em maio deste ano, ele contava 54% dos votos válidos.

O PT sabe que isso torna o jogo mais arriscado. No entorno de Lula, não há tanta preocupação com Ciro. A tese é que o pedetista, por ser velho conhecido dos eleitores, dificilmente se transformará num elemento de surpresa. Mas já não se diz o mesmo da senadora Simone Tebet.

Nas últimas semanas, aliados de Lula deixaram de lado o tom de desdém ao falarem da senadora. Lá atrás, teve até petista dizendo que ela nem chegaria à convenção. Hoje, ninguém acha que ela vai protagonizar uma grande disparada até a data da votação, não se trata disso. Mas qualquer crescimento da senadora, por menor que seja, pode fazer com que Lula e Bolsonaro cheguem ao segundo turno em condição mais equilibrada, na visão de estrategistas do PT.