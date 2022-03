Nem o governo engoliu a ‘neutralidade’ de Bolsonaro na guerra da Ucrânia

Nem mesmo o próprio governo do presidente Jair Bolsonaro conseguiu engolir a afirmação feita por ele no último fim de semana, de que o Brasil vai manter a neutralidade na guerra entre a Russia e a Ucrânia.

Desde ontem, nos bastidores, alguns aliados do presidente repetem que a fala cumpre uma agenda pessoal dele e que a posição do Brasil contra a guerra ficou evidente nos discursos de vários líderes que discursaram nos últimos dias na Assembleia Geral da ONU.

Até o chanceler Carlos França concedeu uma entrevista ontem à Globonews, dizendo que a posição brasileira não é de neutralidade, mas sim de “equilíbrio”.

A repercussão das falas de Bolsonaro sobre a Ucrânia e a tentativa do governo de destravar a pauta de costumes no Congresso são os temas do Giro VEJA desta terça-feira.

