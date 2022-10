Na reta final, Alexandre de Moraes reforça recado à campanha de Bolsonaro

Atualizado em 27 out 2022, 17h37 - Publicado em 27 out 2022, 17h30

Por Clarissa Oliveira Atualizado em 27 out 2022, 17h37 - Publicado em 27 out 2022, 17h30

A apenas quatro dias da ida às urnas, a Justiça Eleitoral empenha-se em acelerar a resposta à disseminação de notícias falsas e intensificar o discurso contra tentativas de tumultuar o processo eleitoral. Nesta quinta-feira, na última sessão do Tribunal Superior Eleitoral antes do segundo turno, o ministro Alexandre de Moraes voltou a confrontar a campanha do presidente Jair Bolsonaro. Moraes comentou mais uma vez a decisão de rejeitar a ação em que a campanha diz ter sido prejudicada na veiculação de inserções de rádio. A movimentação do TSE na reta final da eleição e a manutenção da prisão de Roberto Jefferson são temas do Giro VEJA.