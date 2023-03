Na lojinha do PT, Dilma Rousseff é item de liquidação

O PT mantém uma lojinha de produtos na internet na qual comercializa itens como canecas, posters e camisetas. Não muito diferente da “Bolsonaro Store”, lançada recentemente pelo deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP).

Vários itens estampados na primeira página da loja petista neste dia 8 de março têm a ver com o Dia Internacional das Mulheres. Entre eles, há vários produtos em promoção. Todos com a imagem da ex-presidente Dilma Rousseff, acompanhada do slogan Mulheres no Poder.

