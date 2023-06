Mesmo sob fogo, Lula nunca balançou na escolha de Zanin para o STF

Pessoas próximas ao presidente Lula que acompanharam de perto o processo de escolha do novo ministro do Supremo Tribunal Federal entendem que nunca houve de fato uma competição entre Cristiano Zanin e outros postulantes à cadeira de Ricardo Lewandowski. Zanin deve ter sua indicação ao STF confirmada ainda nesta quinta-feira, em edição extra do Diário Oficial.

Um desses aliados, em relato à coluna, disse que Lula nunca pestanejou. Nem diante das críticas da oposição. E menos ainda diante do fogo amigo. Dentro do governo, atribuem-se a setores do próprio PT vazamentos para a imprensa sobre ações trabalhistas movidas por babás dos filhos de Zanin com a também advogada Valeska Teixeira Zanin Martins.

Nas últimas semanas, as especulações em torno da vaga já se firmavam em Zanin, apesar de ainda haver algumas menções em favor do advogado Manoel Carlos de Almeida Neto, que trabalhou no gabinete de Lewandowski. “Mas nunca existiu uma concorrência de fato, apesar de muita gente ter pressionado por uma outra direção”, afirmou um interlocutor com trânsito livre no Palácio do Planalto.