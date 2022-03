Mais um escorregão de Bolsonaro no Dia Internacional das Mulheres

O presidente Jair Bolsonaro escorregou mais uma vez no discurso que fez hoje em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Acompanhado da primeira-dama Michelle Bolsonaro, o presidente queria exaltar as mulheres. Em vez disso, disse que elas hoje estão “praticamente integradas à sociedade”. Mas Bolsonaro segue tentando ganhar terreno junto a esse eleitorado. Hoje, o presidente anunciou também a assinatura de um decreto que prevê a distribuição gratuita de absorventes e outros itens de higiene pessoal para mulheres carentes. A distribuição de absorventes era tema um projeto de lei aprovado no Congresso e vetado por ele no ano passado. O movimento de Bolsonaro no Dia Internacional da Mulher e os últimos desdobramentos do caso Arthur do Val são os temas do Giro VEJA desta terça-feira.