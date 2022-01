O IPCA, índice que mede a inflação oficial no país, fechou 2021 em 10,06%, o maior nível desde 2015. Em cima disso, a Petrobras anunciou uma nova alta nos combustíveis, que passa a valer já a partir de amanhã. A escalada da inflação e as conversas sobre a chapa Lula-Alckmin são os temas do Giro VEJA desta terça-feira.