Mais um ataque pessoal de Bolsonaro a uma jornalista mulher

Amanda Klein, jornalista da Jovem Pan News, participou nesta terça-feira da sabatina do presidente Jair Bolsonaro. Ali, ela o questionou sobre a compra de 51 imóveis em dinheiro vivo por sua família, traçando um paralelo com as investigações de rachadinha e as denúncias de manutenção de funcionários fantasma que estamparam o noticiário nos últimos anos.

“É importante refazer a pergunta, presidente. Qual é a origem desse dinheiro?”, indagou a jornalista, que recebeu o seguinte ataque pessoal como resposta: “Oh, Amanda você é casada com uma pessoa que vota em mim. Não sei como é sua vida com ele, mas eu não tenho nada a ver com isso.”

Amanda Klein fez uma pergunta. Listou investigações conduzidas por órgãos de Estado e pediu ao presidente que explicasse a origem de tais recursos. O fez de maneira profissional, legítima e respeitosa.