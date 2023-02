Luz no fim do túnel no imbróglio do Ministério de Minas e Energia

O Ministério de Minas e Energia parece avançar na busca de uma solução para o imbróglio sobre as nomeações do segundo escalão da pasta. Com a perspectiva de que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva comece a liberar parte das nomeações represadas desde o início do governo, voltou a crescer na bolsa de apostas o nome de Marisete Pereira para o cargo de secretária-executiva.

Marisete, como contou a coluna, passou a ter seu nome cotado para o posto de número dois da pasta depois da polêmica envolvendo a possível nomeação de Bruno Eustáquio. Ele era a primeira opção do ministro Alexandre Silveira, do PSD, mas acabou vetado sob o argumento de que seria muito vinculado ao bolsonarismo.

Marisete também ocupou o mesmo cargo no governo Bolsonaro. Mas é também um quadro de qualificação inquestionável no setor. Ainda assim, tem chiadeira correndo no PT e também em sindicatos ligados ao setor de energia.