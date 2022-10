Lula x Bolsonaro: quem largou melhor na briga por apoios no segundo turno?

Atualizado em 4 out 2022, 17h45 - Publicado em 4 out 2022, 17h30

A terça-feira foi palco de várias declarações de apoio na largada deste segundo turno. E, ao menos num primeiro momento, o presidente Jair Bolsonaro amarrou endossos estratégicos: Romeu Zema (Novo), reeleito em Minas Gerais; Rodrigo Garcia (PSDB), derrotado em São Paulo; e Claudio Castro, que divide legenda com o presidente e foi reeleito no Rio. São os três maiores colégios eleitorais do País. O apoio de Garcia, em especial, é má notícia para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que tenta amarrar nacionalmente o apoio do PSDB à sua campanha. O petista conseguiu hoje o endosso do Cidadania e do PDT. Mas o pedetista Ciro Gomes, candidato derrotado do partido, apenas gravou um vídeo dizendo acompanhar a decisão de seu partido, sem citar o ex-presidente e sem pedir votos. A corrida por apoios no segundo turno é tema do Giro VEJA desta terça-feira.