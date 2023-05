Lula volta a defender moeda comum para a América Latina

Um dia depois de provocar polêmica no encontro que teve com o líder venezuelano Nicolás Maduro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a defender uma moeda comum para países da América Latina. A ideia de criar uma moeda para transações comerciais na região já havia aparecido na viagem do petista à Argentina. O encontro do presidente com líderes latino-americanos é tema do Giro VEJA.

