Lula vai usar viagens pelo Nordeste para atrapalhar os planos de Bolsonaro

Depois de um teste negativo para Covid-19, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmou que vai retomar a agenda de viagens. O petista deve ir a Minas Gerais nesta quarta-feira, mas, em seguida, retoma o plano de iniciar um giro pelo Nordeste. Segundo interlocutores do ex-presidente, a ideia é aproveitar as viagens para consolidar a dianteira na corrida presidencial, com um discurso que contemple uma espécie de reivindicação da paternidade do programa Bolsa Família.

A campanha presidencial petista avalia que as últimas pesquisas de intenção de voto já demonstram que o eleitor não respondeu como o governo Bolsonaro gostaria ao Auxílio Brasil de R$ 400, criado a partir da reformulação do Bolsa Família. O plano é tentar trazer de volta para Lula os frutos eleitorais do programa assistencial.

+Leia também: Nova pesquisa traz sopro de melhora na grande preocupação de Bolsonaro