Lula repete um de seus maiores erros do passado e o Centrão agradece

Até mesmo os petistas mais fiéis ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva costumam reconhecer nos bastidores o enorme aglomerado de erros cometidos pelo partido no passado. O PT chegou ao poder e não quis largar o osso, dizem os mais sinceros. Esses erros desembocaram na história que a gente já conhece: aparelhamento do Estado, contaminação das relações entre Executivo e Congresso, mensalão, petrolão.

O Lula de 2022 parece repetir um de seus maiores erros do passado: achar que pode controlar tudo. Que basta ter nomes da sua confiança absoluta em cargos-chave para dar todas as cartas. Assim vieram José Dirceu, Antonio Palocci, Dilma Rousseff. Só para citar alguns exemplos.

Fernando Haddad, provável sucessor de Lula e um de seus mais fiéis escudeiros, foi o escolhido para o Ministério da Fazenda. Um ministro político, como o presidente eleito queria. Petistas costumam explicar a escolha nos bastidores dizendo que “o ministro da Fazenda para valer é Lula, todo mundo sabe disso”. Nesse embalo, Aloizio Mercadante teve seu nome confirmado para comandar o BNDES. Mesmo que isso esbarre em algumas regras que dificultam o jogo que se pretende jogar.

Ontem, já no apagar das luzes, mudou-se a regra. Ou, pelo menos, deu-se o primeiro passo para isso. A Câmara aprovou uma alteração na Lei das Estatais, que reduz para apenas 30 dias a quarentena de 36 meses para indicados a cargos de comando em empresas estatais. Daquelas decisões que, obviamente, fariam o dólar subir e a bolsa cair.

Mas centenas de deputados não mudam uma lei com o único objetivo de estampar um sorriso na cara de Mercadante, que nem sequer é do tipo que exibe uma legião de amigos por aí. Aliás, o que não falta no próprio PT é gente dizendo que nem Lula gosta dele tanto assim. A votação do texto-base do projeto em questão teve placar de 314 deputados a favor e apenas 66 contra. Uma emenda assegurou em seguida a redução da quarentena, com placar de 223 a 123.

Muita gente precisou ser mobilizada para que a regra do jogo fosse mudada. Gente que quer mais é abrir caminho para indicações indiscriminadas de políticos para cargos de comando de empresas estatais. Sem que lei nenhuma esteja aí para atrapalhar. Teve gente do PT e de outros partidos aliados a Lula. Mas teve também muito deputado do Centrão, até mesmo aliados do presidente Jair Bolsonaro.

Mercadante sem dúvida sai ganhando com esse placar. Os votos de aliados de Lula estão aí para contar história. Mas ele é, antes de tudo, uma ótima desculpa.

