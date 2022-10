Lula reforça combate à fome como motivo para rever política da Petrobras

Atualizado em 10 out 2022, 16h13 - Publicado em 10 out 2022, 15h34

Por Clarissa Oliveira Atualizado em 10 out 2022, 16h13 - Publicado em 10 out 2022, 15h34

Um documento divulgado nesta segunda-feira pelo PT aponta medidas de um eventual novo governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para combater a fome. No documento, o partido acena mais uma vez com uma mudança na política de preços da Petrobras.

No texto, o PT avisa: “O preço do diesel, que hoje encarece o frete, vai voltar a ser controlado. Ou melhor: abrasileirado”, afirma o material, em referência à paridade do preço dos combustíveis com o mercado internacional.

O time petista também promete baratear o preço dos alimentos com a valorização de pequenos produtores e reitera a manutenção do Auxílio Brasil (a ser rebatizado de Bolsa Família) de R$ 600, acrescentando R$ 150 às famílias para cada criança de até 6 anos.

O documento ainda afirma que serão estocados alimentos para ajudar no controle de preços na entressafa, defende a criação de um sistema único de assistência social e o reforço à merenda escolar. Por fim, o texto se estende sobre medidas para estimular o emprego e a renda.