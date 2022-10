Lula põe fogo na briga pela própria sucessão, que já tem lista de cotados

Atualizado em 25 out 2022, 15h54 - Publicado em 25 out 2022, 15h51

Decidido a criar um fato novo na reta final da eleição, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva deu caráter oficial à disputa pela própria sucessão, que já corre há um bom tempo nos bastidores. A decisão de postar nas redes sociais o recado de que só pretende exercer um mandato, naturalmente, fez barulho. Mas não é exatamente uma novidade.

Lula já havia dado declarações públicas nesse sentido e já havia manifestado internamente a intenção de não disputar a reeleição. De qualquer forma, a postagem de hoje reforçar a briga interna para ver quem tem mais chances de suceder o petista em 2026. Independentemente de ele vencer ou não a eleição. A seguir, a bolsa de apostas no PT.

Fernando Haddad

Em segundo lugar na corrida pelo governo de São Paulo, o ex-prefeito é tido como um sucessor natural para Lula, caso saia derrotado da eleição deste ano. Haddad já acumula a experiência de uma candidatura presidencial, quando assumiu o lugar de Lula em 2018. Mas há quem defenda também que ele deveria manter o Palácio dos Bandeirantes entre seus planos, se sair derrotado no domingo.

Jaques Wagner

Tido como um dos nomes da confiança de Lula, o ex-governador da Bahia é cotado para ocupar um ministério de destaque, provavelmente uma pasta política, se o petista se eleger. Uma alternativa seria a Casa Civil, cargo que lhe daria ampla visibilidade para posteriormente ser apresentado como sucessor. Seu nome já apareceu na bolsa de apostas do PT em eleições passadas.

Geraldo Alckmin

Embora muita gente torça o nariz dentro do PT, o nome do ex-governador vira e mexe aparece como uma alternativa para a sucessão de Lula. Há na campanha petista quem avalie que essa é apenas uma teoria alimentada nos bastidores para melhorar a imagem de Lula ao centro. Mas alguns interlocutores do ex-presidente dizem que ele de fato indica que não descartaria o ex-tucano, hoje no PSB, como um sucessor.

Simone Tebet

Embora tenha menos força na bolsa de apostas, a candidata derrotada do MDB ao Palácio do Planalto automaticamente garantiu um cantinho na lista de possíveis sucessores de Lula. Segundo um aliado próximo de Lula, seriam necessárias circunstâncias muito específicas para levar o ex-presidente a apoiá-la para substitui-lo. Mas a possibilidade, por menor que seja, existe.