Lula muda as regras para armas de fogo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou, nesta sexta-feira, decretos que alteram as regras para o uso de armas de fogo no país. As medidas são parte de uma estratégia desenhada já na largada do mandato, para reverter a flexibilização do uso de armas viabilizada pelo governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. A assinatura de decretos que alteram o uso de armas no país e a capa de VEJA sobre o avanço do poder das igrejas evangélicas são temas do Giro VEJA.

