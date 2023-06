Lula menosprezou mais uma vez o Congresso e pagou caro por isso

A tensa negociação que cercou ontem a medida provisória que reestrutura a Esplanada dos Ministérios evidenciou a que ponto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva insiste em menosprezar o Congresso. Sabendo que faltavam poucos dias para a votação da medida, o presidente preferiu se dedicar a reuniões com Nicolás Maduro e líderes latino-americanos, que renderam mais dor de cabeça do que frutos para o país. Parecia mais preocupado com uma fictícia moeda comum no Mercosul do que em garantir a estrutura básica de seu governo.

Aos 45 do segundo tempo, o único jeito foi pagar muito caro para resolver o problema. Aliados de Lula podem até tentar sassaricar nas redes sociais falando em vitória, por causa do placar de 337 votos favoráveis e 112 contrários. Mas é óbvio que não há nada de vitória ali. Ao menos não para o governo. Vencedor ali foi Arthur Lira (PP-AL), que provou mais uma vez ter o controle dos votos necessários para que Lula aprove qualquer projeto, por mais banal que seja.

Os votos de ontem vieram ao custo de uma liberação recorde de emendas e do aval para nomeações em cargos no segundo e terceiro escalão. Teve até especulação sobre reforma ministerial na mesa, para, quem sabe, atrair partidos como PP e Republicanos para a base.

Lula também pagou com o desgaste de sua equipe de articulação política. O fogo recaiu diretamente sobre Alexandre Padilha, ministro de Relações Institucionais, e Rui Costa, da Casa Civil. Mas, embora dois dos principais auxiliares do presidente tenham saído desse processo com a reputação em frangalhos, não é ali que reside de fato a responsabilidade pela fragilidade da base.

Há, claro, um peso grande da composição da Câmara e do Senado, resultado de uma eleição que deu mais assentos para a direita e a centro-direita. Mas cabe a Lula encontrar uma receita para lidar com esse Congresso. Arthur Lira deu ontem um recado claro. Nem ele nem seu grupo estão satisfeitos com a receita usada pelo presidente até agora.