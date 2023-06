Lula encontra Lira e tenta apagar o incêndio na articulação

Na esperança de aliviar a crise na articulação política, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva convidou hoje o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), para um café da manhã no Palácio da Alvorada. Na conversa, ficou acertado que o governo vai se engajar de maneira mais direta na articulação, segundo informou o próprio Lira em entrevista à CNN Brasil. Além disso, o presidente da Câmara disse que os dois reiteraram o compromisso de votar a reforma tributária ainda no primeiro semestre. O café da manhã do presidente com o presidente da Câmara e a entrevista de André Janones ao Amarelas On Air são temas do Giro VEJA desta segunda-feira.