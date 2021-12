Lula e PT em festa com o pedido para arquivar o caso do triplex do Guarujá

O Ministério Público Federal pediu o arquivamento do caso do triplex do Guarujá, um dos mais emblemáticos processos da Lava-Jato contra o ex-presidente Lula. O motivo é que estão dadas, na avaliação da Procuradoria da República no Distrito Federal, todas condições para a prescrição. Mas esta não é qualquer ação contra Lula. Os petistas entendem que o processo do triplex é o que mais abalou a imagem política de Lula. O novo cenário, portanto, cria um cenário muito melhor para o petista na corrida eleitoral do ano que vem.

A decisão do Ministério Público e a repercussão no partido do ex-presidente é um dos temas do Giro VEJA desta terça-feira. Assista: