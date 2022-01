Lula e o abaixo-assinado do PT contra Alckmin

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva vem dando cada vez mais sinais de que pode não levar adiante as conversas sobre uma chapa com o ex-governador Geraldo Alckmin para a corrida presidencial do ano que vem. Lula foi avisado de que circularia um abaixo-assinado no partido contra a aliança com o ex-tucano. O ex-presidente em minuto algum interferiu.

