Lula e Ciro, juntos de novo

A Operação da Polícia Federal que atingiu o pedetista Ciro Gomes e seu irmão Cid Gomes fez o que parecia impossível: uniu novamente o pedetista e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Lula foi a primeira autoridade a se manifestar em apoio a Ciro, durante uma entrevista à Rádio Clube AM, agora pela manhã. Prestou “solidariedade” ao ex-aliado e disse considerar “inexplicável” que ele e o irmão tenham a casa “invadida”.

O noticiário de hoje unifica o discurso de ambos contra o que entendem como abusos da Polícia Federal. Uma PF que, hoje, está sob liderança do presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição. Mas que ontem atuava pela mão do ex-ministro Sérgio Moro, nome com potencial de atrair parte do capital que o presidente ostenta junto ao eleitorado de direita.

