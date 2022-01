Lula chama reunião e traz tema da Covid para a campanha

O ex-presidente Lula chamou para amanhã uma reunião com alguns aliados para falar sobre a nova onda de Covid-19. Devem participar do encontro – alguns presencialmente, outros por videoconferência – ex-ministros da Saúde Agenor Álvares, Alexandre Padilha, Arthur Chioro, Humberto Costa, José Gomes Temporão e Saraiva Felipe, entre outros.

Uma coisa já é certa: o partido bateu o martelo de que não vai mais fazer a festa de aniversário que planejava para o dia 10 de fevereiro em Minas Gerais, por conta do avanço da nova variante ômicron. Com isso, deve cair por terra também a ideia de lançar oficialmente a candidatura de Lula na mesma data, que já despertava dúvida no próprio ex-presidente. No máximo, será realizado um evento virtual para comemorar a ocasião.