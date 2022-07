Lula alardeia promessas surreais de um governo milagroso e sem reeleição

Não é mistério para ninguém que qualquer um que se sente na cadeira de presidente a partir de 2023 terá um desafio imenso pela frente. Assumirá um País mergulhado no aperto fiscal, pagando literalmente o preço alto da inflação. Mas o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva parece emprestar o nome do meio do seu maior adversário para fazer promessas de um governo milagroso, no qual seu desempenho será comparável ao de Juscelino Kubitschek.

Será, segundo ele, seu último mandato. “Eu, sinceramente, não penso em reeleição. Quero um mandato com a maior competência possível”, afirmou o petista nesta quarta-feira. “E quero trabalhar em 4 anos por 40”, emendou, ao emprestar o bordão de Juscelino de “50 anos em 5”.

Lula diz ter certeza de que vai “recuperar o Brasil”, com a retomada do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e do Minha Casa Minha Vida, garantindo ainda um Bolsa Família permanente de R$ 600. A crise dos combustíveis será resolvida, a política de preços da Petrobras será revista, o PIB vai crescer, o salário mínimo voltará a avançar acima da inflação, o emprego vai aumentar. A reforma tributária, finalmente, vai sair. Isso tudo, com reservas internacionais fortes e sem teto de gastos. Afinal, amarras desse tipo são desnecessárias para um governo como o que ele vai recriar.

É promessa que não acaba mais. E esses são só alguns exemplos. Tudo isso, para ser feito em quatro anos. Esse foi o plano desenhado por Lula numa longa entrevista concedida ao portal UOL, a primeira desde que sua candidatura foi oficialmente confirmada. Essas promessas são fruto da combinação entre o projeto pessoal de Lula e da estratégia cuidadosamente calculada por sua equipe de campanha.

O projeto pessoal, como relatam com frequência a esta colunista interlocutores do petista, é limpar sua biografia. Lula, dizem os mais próximos, tem mesmo indicado nas reuniões internas que trabalha com a ideia de cumprir um único mandato. Mas, até a entrevista de hoje, ele não falava em “decisão tomada”. Apenas ressaltava nas conversas com aliados que a idade e as circunstâncias tendem a empurrá-lo nessa direção. Mas dizia que cada coisa deve ser resolvida no seu devido momento.

Mas, acima de tudo, Lula trabalha neste momento para implantar no imaginário do eleitor a ideia de que a vida era muito melhor quando ele era presidente. Que só ele será capaz de recriar aquele momento. Este é o centro da estratégia de campanha do petista. Foco na economia, no bolso e no emocional do eleitorado. Mas o Brasil que Lula vai herdar se vencer a eleição não é o mesmo que ele recebeu em 2002. Apesar do que ele próprio gosta de repetir que sim.

