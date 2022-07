Lula afina o discurso e deve abordar morte de petista em ato em Brasília

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve aproveitar o evento do qual participa neste fim de tarde em Brasília para reforçar o discurso de combate à violência nas eleições e repudiar o assassinato do petista que foi morto a tiros por um bolsonarista em Foz do Iguaçu (PR). Integrantes da campanha petista dizem que o objetivo é não deixar margem para que o caso seja tratado como um crime comum.

Uma ideia discutida internamente é incorporar a tese de que o policial penal Jorge Guaranho – autor do disparo que matou o tesoureiro do PT Marcelo Arruda – não é um “lobo solitário”. E que outros casos de violência podem surgir no decorrer daqui para frente, se não houver uma resposta rigorosa das autoridades e do meio político. Ainda assim, Lula tem insistido internamente o assunto seja tratado com cautela. Se seguir o script combinado, ele deve investir num discurso pacificador.

Por conta do crime ocorrido no fim de semana, o PT afirma ter reforçado a segurança do evento. O ato com militantes será realizado no Centro de Convenções Ullysses Guimarães, na capital federal, e será aberto ao público mediante um cadastro prévio.

