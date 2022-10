Lula acena aos evangélicos e Bolsonaro mira STF

Atualizado em 10 out 2022, 18h02 - Publicado em 10 out 2022, 17h32

Por Clarissa Oliveira Atualizado em 10 out 2022, 18h02 - Publicado em 10 out 2022, 17h32

Em meio ao acirramento da disputa do segundo turno, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva se vê às voltas com as negociações para fazer um aceno consistente ao eleitorado evangélico. O petista planejava divulgar uma carta a esse grupo nesta segunda-feira, mas as conversas nos bastidores empurraram o plano para o fim de semana. Já o presidente Jair Bolsonaro aproveita o momento para resgatar a briga com o Supremo Tribunal Federal. O aceno de Lula aos evangélicos e as ameaças de Bolsonaro ao Supremo são temas do Giro VEJA.