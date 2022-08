Luciano Bivar encheu Lula de motivos para comemorar

Aguardada desde o fim da semana passada, a desistência de Luciano Bivar de concorrer à Presidência será acompanhada com certa distância a partir de agora pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. As chances de um apoio do União Brasil ao petista no primeiro turno sempre foram vistas como mínimas pela campanha petista. Por isso, a notícia do fim de semana é tida como motivo de sobra para comemoração.

O importante, segundo quem acompanha de perto as negociações, era reduzir o leque de candidaturas e pavimentar um acordo amplo na direção do centro em um segundo turno. Para essa turna, a possível candidatura de Soraya Thornicke à Presidência, levantada pelo próprio Bivar, é entendida em parte como uma medida para cumprir a cota feminina na eleição.