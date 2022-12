Largada da PEC da Transição já trouxe duas más notícias para Lula

Os primeiros passos dados ontem pela PEC da Transição no Congresso trouxeram ventos favoráveis ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. A análise do texto na Comissão de Constituição e Justiça do Senado mostrou um consenso generalizado pela aprovação da emenda, com valores e prazo alinhados às expectativas mais realistas do time de transição. Mas essa primeira etapa da tramitação veio também com pelo menos duas más notícias para o futuro governo.

Primeiro, ficou mais que claro um movimento intenso de parte dos senadores para utilizar a PEC para dar sobrevida ao Orçamento secreto. O assunto era recorrente nos bastidores. Diante da expectativa de início do julgamento sobre o assunto no Supremo Tribunal Federal (STF), nesta quarta-feira, ganhou força a ideia de usar a PEC para dar caráter perene às emendas do relator. Tudo uma questão de oportunidade. Afinal, não é todo dia que a distribuição de emendas secretas em troca de apoio no Congresso pode pegar carona em temas tão nobres, como o Bolsa Família de R$ 600.

Ontem, da CCJ, já saiu a proposta de autorizar um excedente orçamentário ao teto de gastos quando houver excesso de arrecadação. O que oferece a chance de destravar ainda neste ano o pagamento das emendas bloqueadas pelo contingenciamento de recursos. E a tendência é que as investidas ganhem força no plenário nesta quarta-feira, dependendo do andamento do julgamento no STF.

Outro ponto em que o time de Lula precisou ceder foi a negociação sobre uma nova âncora fiscal. O presidente eleito é declaradamente contra o teto de gastos. Anunciou aos quatro ventos durante a campanha que vai acabar de vez com a regra. Disse que um governo responsável não precisa disso. Mas o texto aprovado na CCJ acabou exigindo de Lula um compromisso com a definição uma nova âncora até o meio do ano que vem.

Não é em nada interessante para Lula ter que assinar esse compromisso. O futuro governo já está sob pressão do mercado por conta da extensão da licença para gastar que está sendo negociada e da decisão já anunciada de extinguir o teto. Aliados de Lula tentaram jogar esse prazo para, pelo menos, o fim do primeiro ano de mandato. Sem sucesso. Mas, para a tranquilidade do presidente eleito, o texto, pelo menos, não impõe nenhuma sanção ao novo governo se a nova âncora não for apresentada. Ou seja, se o assunto morrer, nada acontece.