Kassab e Eduardo Leite se reúnem, mas definição fica para depois

Gilberto Kassab e Eduardo Leite tomaram um café hoje de manhã na capital paulista. Desde que voltou dos Estados Unidos, o governador gaúcho se lançou numa peregrinação de reuniões e conversas para decidir seu futuro político. Segundo interlocutores do presidente do PSD, o encontro de cortesia não trouxe uma definição sobre o destino de Leite.

Ainda assim, o clima é favorável a que Leite saia candidato ao Palácio do Planalto, segundo aliados do governador. Mas começa a circular a tese de que o melhor, talvez, seja deixar um eventual anúncio para o último minuto. O motivo seria evitar que integrantes do PSD que torcem o nariz para Eduardo Leite tenham tempo de aproveitar a janela de troca partidária, que termina no início de abril. Assim o PSD garantiria o governador gaúcho como candidato ao Planalto, mas poderia minimizar uma debandada.

Leite seguiu à tarde em Brasília, onde dá continuidade às conversas políticas. A expectativa é de que ele se reúna com dirigentes do PSDB, que tentam demovê-lo da ideia de deixar o partido. Segundo um líder tucano, a expectativa é de que a ala do partido que apoiou Leite nas prévias lhe apresente um plano para tentar derrubar a candidatura presidencial de João Doria na convenção do partido.