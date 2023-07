Jair Bolsonaro com um pé em São Paulo

Jair Bolsonaro parece decidido a manter um pé em São Paulo, maior colégio eleitoral do País. O ex-presidente reservou dois dias na agenda da semana que vem para o um giro pela capital paulista. Ele deve desembarcar na terça-pela manhã e retornar a Brasília na noite de quarta-feira. A agenda deve ser movimentada. Mas a previsão, até agora, é de muitos encontros privados.

No entorno do ex-presidente, a ordem é manter presença constante na cidade. Primeiro, por ser base do governo liderado por Tarcísio de Freitas. Segundo, por conta das negociações para a eleição municipal do ano que vem, nas quais o PL caminha para a aliança com o prefeito Ricardo Nunes (MDB).

