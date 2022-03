Irmão de Bolsonaro está cada vez mais confortável na nova função

Quem andou conversando ultimamente com Renato Bolsonaro, irmão do presidente Jair Bolsonaro, diz que ele está cada vez mais à vontade no papel de articulador político. Renato assumiu a tarefa de comandar parte das conversas relacionadas à campanha de Tarcísio de Freitas em São Paulo. E pegou gosto pela nova função.

Segundo um interlocutor, é bem possível que o irmão do presidente ganhe uma cadeira permanente no time de Tarcísio se a candidatura ao governo paulista vingar.