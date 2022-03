Inflação sobe mais e é só o começo

A inflação medida pelo IPCA, que é o índice usado como referência da inflação oficial no País, fechou o mês de fevereiro com um aumento de 1,01%. É a maior alta para o mês de fevereiro desde 2015. Nos doze meses até agora, esse índice já acumula uma alta de 10,54%. O cenário é dramático para o esforço do Brasil para se recuperar dos efeitos da pandemia da Covid-19. Até porque a alta ainda nem sequer reflete o mega-aumento de preços dos combustíveis, anunciado ontem pela Petrobras. Tudo isso põe uma pressão ainda maior sobre a capacidade do País de evitar um quadro de recessão neste ano e mesmo em 2023. A inflação de fevereiro e a capa de VEJA sobre a onda migratória provocada pela guerra na Ucrânia são os temas do Giro VEJA desta sexta-feira.

