Henrique Meirelles volta a ser cobiçado na eleição

A poucos dias do fim da janela de troca partidária, o nome do ex-ministro da Fazenda Henrique Meirelles voltou a circular nos bastidores como possível vice de Rodrigo Garcia na disputa pelo Palácio dos Bandeirantes. No PSDB, entre aliados de Garcia, a tese é que o acordo daria um um carimbo dos grandes à campanha do vice-governador, diante do avanço de Tarcísio de Freitas no Estado.

O acordo envolveria a volta de Meirelles ao MDB, a quem caberia indicar o número dois na chapa tucana em São Paulo. Tanto tucanos quanto emedebistas confirmaram à coluna a existência das conversas, mas afirmam que um acordo só deve sacramentado entre amanhã e quinta-feira. Meirelles, que já teria desistido de disputar o Senado por Goiás, tem até dia 2 de abril para se filiar ao MDB e transferir seu domicílio eleitoral.

Mas, até agora, Meirelles não conversou com a cúpula do PSD sobre deixar a legenda. Auxiliares do ex-ministro dizem que não há decisão tomada nessa direção.