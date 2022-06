Henrique Meirelles: ‘Espero que venha o Lula do primeiro mandato’

1/7 O ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, durante a gravação do programa Amarelas On Air - (Kaio Lakaio/VEJA) 2/7 O ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, durante a gravação do programa Amarelas On Air - (Kaio Lakaio/VEJA) 3/7 O ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, durante a gravação do programa Amarelas On Air - (Kaio Lakaio/VEJA) 4/7 O ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, durante a gravação do programa Amarelas On Air - (Kaio Lakaio/VEJA) 5/7 O ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, durante a gravação do programa Amarelas On Air - (Kaio Lakaio/VEJA) 6/7 O ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, durante a gravação do programa Amarelas On Air - (Kaio Lakaio/VEJA) 7/7 O ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, durante a gravação do programa Amarelas On Air - (Kaio Lakaio/VEJA)

Ex-presidente do Banco Central durante o governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Henrique Meirelles passou os últimos meses oscilando entre os planos de uma candidatura ao Senado por Goiás e a possibilidade de um projeto eleitoral em São Paulo. Ex-ministro da Fazenda durante o governo Michel Temer e, mais recentemente, secretário de Fazenda do governo João Doria, Meirelles decidiu ficar fora da eleição. E, agora, faz acenos na direção de Lula.

Convidado desta semana do Amarelas On Air, programa de entrevistas de VEJA, Meirelles diz manter uma excelente relação com o ex-presidente petista e afirma que a gestão liderada por ele gerou resultados concretos na economia brasileira. Com duras críticas ao governo do presidente Jair Bolsonaro, o ex-ministro faz projeções sobre o que gostaria de ver pela frente, caso Lula consiga se eleger.

“As pessoas me perguntam: como é que vai ser o Lula? Será o Lula do primeiro mandato, o Lula do segundo mandato ou o Lula do governo Dilma? Essa é uma excelente questão, que deve ser perguntada a ele. Mas espero que seja o Lula do primeiro mandato. E aí vamos ver, se ele ganhar a eleição.”

Questionado se teria interesse em integrar um eventual governo Lula, o ex-ministro desconversa e afirma que aprendeu a não falar sobre hipóteses. Mas deixa a porta aberta, ao parafrasear o próprio Lula e dizer que, embora já tenha caminhado ao lado de Doria, “a Terra é redonda”. Ainda assim, Meirelles diz que questões relacionadas à montagem da equipe econômica devem ficar mais para a frente. “Nós não estamos aqui falando de política. Posições na área econômica têm que ser tratadas tecnicamente, não politicamente.”

Apesar dos acenos, Meirelles faz uma árdua defesa do teto de gastos, alvo das críticas de Lula nesta fase de pré-campanha. Segundo ele, o petista procura intensificar a polarização com Bolsonaro. “O que vai de fato acontecer se acabarem com o teto de gastos é tão simples. Não é uma questão de opinião, gosto ou não gosto, quero ou não quero. É o seguinte: o país não aguenta financiar um governo cada vez maior.”

