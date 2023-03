Haddad venceu na matemática, mas seu desafio é muito maior

Depois de uma longa queda de braço, acabou prevalecendo no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a tese de que é preciso começar a recompor o rombo herdado da última eleição presidencial. Ao anunciar ontem a reoneração parcial dos combustíveis, fez-se um malabarismo para encontrar contrapartidas para reforçar cofres públicos. No aspecto contábil, Fernando Haddad mostrou que tem voz. Mas dizer que o ministro da Fazenda saiu vitorioso desse processo é subdimensionar os desafios que ainda virão pela frente.

+Leia mais: Haddad chama de demagógica a desoneração feita por Bolsonaro

A volta dos impostos sobre os combustíveis – zerados de maneira absolutamente eleitoreira pelo ex-presidente Jair Bolsonaro – não se deu da forma que queria o ministro. Se dependesse de Haddad, a reoneração integral para estancar uma sangria de R$ 28,9 bilhões até o fim do ano teria acontecido na largada do novo governo. Ele foi contrariado por dois meses. Viu seus pares no PT brigarem contra o que defendia com unhas e dentes. Mas conseguiu convencer Lula a achar um caminho do meio.

Na matemática, a receita do ministro deu certo. Para fechar a conta, juntou-se o reajuste de R$ 0,47 na gasolina e de 0,02 no etanol uma alíquota de 9,2% sobre as exportações de petróleo bruto. Os mesmos R$ 28,9 bilhões estariam garantidos, sem abalar tão drasticamente a popularidade do presidente Lula, meta principal da ala política do governo. Mas o ônus dessa nova arquitetura recairá sobre o ministro da Fazenda.

Haddad fica sob forte pressão do setor petrolífero, que tende a reagir alegando perda de competitividade nas exportações. Em tese, a medida é temporária. Vai durar quatro meses, segundo o que foi anunciado ontem. Mas já existe no mercado a preocupação de que a taxa seja estendida ou mesmo eternizada. Pela repercussão, a questão não é tanto o impacto imediato dessa cobrança. Mas seria um precedente perigoso. Um indicativo de que o governo prefere onerar essas empresas a arcar com o impacto político de uma taxação sobre o consumo.

A isso se soma o desgaste que Haddad acumulou junto à tal ala política do governo. O que não falta dentro do partido do ministro da Fazenda é quem torça pela sua fritura. E isso acontece num momento muito delicado para Haddad, que tem pela frente o desafio de fazer avançar sua agenda prioritária no Congresso, com destaque para a reforma tributária e a nova âncora fiscal.

No fim das contas, Haddad parece esperar que o Banco Central o ajude a estancar essa pressão. Ontem, o ministro achou por bem combinar o anúncio da reoneração dos combustíveis a uma nova cobrança para que a taxa de juros seja reduzida pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central. É uma aposta arriscada.

+Saiba mais: O novo problema de Fernando Haddad