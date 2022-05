Haddad pede aliança nacional com PSDB: ‘Quem tiver juízo vai com Lula’

Diante da crise interna vivida pelo PSDB na corrida presidencial, o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT) defende que tucanos históricos se aliem ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na disputa pelo Palácio do Planalto. Convidado desta semana do Amarelas On Air, programa de entrevistas de VEJA, Haddad diz ver espaço para um acordo para derrotar o bolsonarismo, descrito por ele como a “recidiva de um tumor”, cuja origem remete à ditadura militar.

Atual líder nas pesquisas para o governo paulista, Haddad listou nomes que trilharam suas carreiras políticas no PSDB e já se alinharam a Lula, como o ex-chanceler Aloysio Nunes e o ex-governador Geraldo Alckmin (PSB), este último indicado como vice na chapa petista. “E quem tiver um mínimo de juízo vai caminhar com Lula. Porque a alternativa é o desastre, é a catástrofe”, acrescentou.

O aceno de Haddad, reflexo da estratégia desenhada pelo PT para puxar a candidatura de Lula para o centro, exclui da conta as últimas gestões do PSDB em São Paulo. Prestes a enfrentar o atual governo nas urnas, o petista diz que o ex-governador João Doria e seu sucessor, Rodrigo Garcia, não representam de fato o partido ao qual estão filiados. Doria, lembrou o petista, foi pressionado pela própria legenda a desistir da disputa presidencial. E Garcia filiou-se apenas para disputar a sucessão.

Na entrevista, Haddad repetiu relatos de uma reunião que, segundo ele, ocorreu entre líderes tucanos em 2002, ano em que Lula foi eleito presidente pela primeira vez. Naquele momento, disse o petista, o PSDB estava diante de duas opções: aderir ao governo Lula ou fazer uma inflexão à direita. “Optaram, na minha opinião da forma errada, pela segunda alternativa.”

