Como Fernando Haddad fez uma coleção de desafetos dentro do PT

Fernando Haddad nunca foi lá muito querido dentro do PT. O ex-prefeito sabe que muitas das suas candidaturas tiveram que ser enfiadas goela abaixo de boa parte da turma que tradicionalmente dá as cartas no PT, lá atrás conhecida como “Campo Majoritário. Ele ficou a ver navios quando tentou pela primeira vez ser candidato ao governo paulista, encarou muito fogo amigo para disputar a Prefeitura de São Paulo e lidou com cara feia até quando foi candidato à Presidência.

Hoje, ninguém questiona seu capital político. Mas quem participa de perto das negociações para a corrida de São Paulo diz que Haddad nunca colecionou tantos desafetos. É comum o ex-prefeito ser alvo de reclamação dos colegas por não dialogar e não negociar decisões relacionadas à campanha para o governo de São Paulo. Mas, no fim do dia, todos sabem que pouco importa se o PT não anda lá muito afeito ao ex-prefeito. Como Lula já deixou mais que claro que é fã, a polêmica está encerrada.

