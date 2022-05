Haddad acusa Doria de liberar ‘convênios e favores’ por votos nas prévias

Entrevistado desta semana do Amarelas On Air, programa de entrevistas de VEJA, Fernando Haddad (PT) fez duras críticas ao ex-governador de São Paulo João Doria, que desistiu nesta semana da corrida presidencial. Na entrevista, concedida a esta colunista e aos também jornalistas Sonia Racy, colaboradora do Estadão, Rádio Eldorado e Band, e Rodrigo Hornhardt, do SBT, Haddad acusou Doria de utilizar convênios do governo paulista como moeda de troca por apoio nas prévias tucanas.

“Não vou me omitir numa hora dessas. O João tinha que ganhar uma prévia. Que o partido dele não queria que ele ganhasse. Essa é a verdade. Tá demonstrado. CQD (Como queríamos demonstrar). O partido dele não queria que ele ganhasse a prévia. E ele começou a usar os expedientes mais heterodoxos”, afirmou Haddad. “Se amanhã eu for processado por ele vou ter que responder na Justiça. Então vou falar o que eu vi acontecer. Muito prefeito foi chamado no Palácio dos Bandeirantes para migrar para o PSDB. E para votar na prévia.”

Mesmo reconhecendo que as prévias tucanas estabeleciam um prazo mínimo para que novos filiados participassem do processo de escolha do candidato a Presidência, Haddad diz que essa janela era pequena. “Ele filiou uma porção de gente no PSDB, em troca de convênios e favores para as prefeituras, que foram feitos. E ainda dizia: vota na prévia e sai se você quiser depois. Isso aconteceu de monte. Então como pode dar certo uma coisa dessas?”

As declarações de Haddad contra Doria foram feitas junto com um apelo para que tucanos históricos se aliem a Lula na corrida presidencial deste ano, com o objetivo de derrotar o bolsonarismo.

Com apresentação desta colunista, o Amarelas On Air inspirou-se nas tradicionais Páginas Amarelas, que estampam a edição impressa de VEJA. A cada semana, o programa recebe um novo convidado, sempre um nome relevante da cena política e econômica. A entrevista é feita por uma bancada composta de jornalistas de VEJA e convidados. A entrevista com Haddad teve a participação de Sonia Racy, jornalista e colaboradora do Estadão, Rádio Eldorado e Band, e Rodrigo Hornhardt, gerente de Integração de Jornalismo no SBT.

O Amarelas On Air é parte da estratégia digital de VEJA, que contempla a expansão da área de vídeo e de projetos multimídia. O programa estreou em setembro do ano passado e, desde então, recebeu grandes nomes da cena política e econômica do país. A entrevista está disponível no YouTube, Facebook e Twitter. Com versões também para Instagram e LinkedIn.

1/8 Técnico de som colocando o microfone de Haddad - (Kaio Lakaio/VEJA) 2/8 Maquiadora ajustando o cabelo do ex-prefeito de São Paulo - (Kaio Lakaio/VEJA) 3/8 Visão de uma das câmeras durante a gravação da entrevista - (Kaio Lakaio/VEJA) 4/8 Fernando Haddad durante a gravação do programa Amarelas On Air - (Kaio Lakaio/VEJA) 5/8 Haddad gesticulando durante uma de suas respostas no programa - (Kaio Lakaio/VEJA) 6/8 Fernando Haddad durante a gravação do programa Amarelas On Air - (Kaio Lakaio/VEJA) 7/8 Fernando Haddad durante a gravação do programa Amarelas On Air - (Kaio Lakaio/VEJA) 8/8 Fernando Haddad durante a gravação do programa Amarelas On Air - (Kaio Lakaio/VEJA)

