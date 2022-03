Bolsonaro quer destravar pauta de costumes na volta do Carnaval

O time governista vai retornar do carnaval com a missão de fazer andar pelo menos uma parte a agenda do presidente Jair Bolsonaro no Congresso. Líderes de oposição serão chamados para uma conversa na volta do feriado, para avaliar se existe algum projeto na tal pauta de costumes bolsonarista com chance de passar antes da eleição.

Bolsonaro já avisou faz tempo ao seu time mais próximo que espera ver aprovadas algumas propostas que considera estratégicas para sua reeleição. É o caso, por exemplo, de projetos que flexibilizam o porte de armas. Mas um texto com mais chances de andar no curto prazo é o que permite o ensino domiciliar de crianças e adolescentes, o chamado homeschooling.

