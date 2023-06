Governo rói as unhas à espera do comunicado do Copom

É tenso o clima no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para a reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central, que se reúne hoje para discutir os próximos passos para a política de juros. É consenso que a Selic deve mesmo ser mantida em 13,75%. Mas a expectativa maior é para o comunicado do BC fundamentando a decisão.

A tese é que se não houver uma sinalização por uma redução dos juros no futuro próximo, mesmo que de maneira muito sutil, o clima pode azedar de vez entre governo e BC.

Lula já passou as últimas semanas ensaiando um novo tom para uma campanha pela redução dos juros. Segundo relatos feitos à coluna, o presidente já intensificou a mobilização de ministros em torno do tema e até passou a recrutar pessoalmente empresários para a missão. Lula quis pegar embalo na repercussão provocada por declarações de Luiza Trajano, do Magazine Luiza, que atacou duramente a política de juros altos do BC.

+Leia também: A nova ofensiva do governo Lula na Economia