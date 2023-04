Governo Lula mal começou e já vai para o tudo ou nada

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva escolheu esta terça-feira como data para entregar o novo arcabouço fiscal ao Congresso Nacional. A tarefa de apresentar o projeto que vai substituir o teto de gastos fez o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, suar a camisa nas últimas semanas. Foi preciso convencer o próprio presidente, aliviar as tensões com setores do PT e amaciar líderes do Congresso. Essa foi a parte fácil.

O projeto agora estará nas mãos dos parlamentares, inicialmente sob a batuta do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). E Lula sabe que já precisa ir para o tudo ou nada. O governo não controla hoje os votos necessários para aprovar a nova regra com tranquilidade. Vai ter que negociar.

O que presidente espera é que sejam preservados os pontos essenciais do novo arcabouço. Há no governo o entendimento de que mesmo partidos de centro que estão fora da base têm simpatia pela proposta da equipe econômica. Mas ninguém ali vai perder a oportunidade de forçar o governo a sentar na mesa de negociação. Até o PSOL, aliado de primeira hora do governo, já avisou que seu apoio não será automático.

O fato é que Lula não pode correr riscos. Ontem, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, verbalizou sem rodeios o que já se sabe faz tempo: se a nova regra fiscal não for aprovada, Lula só terá caixa para pagar as contas básicas e olhe lá. Nada de Bolsa Família ou Minha Casa Minha Vida. Ou seja, a derrota simplesmente não é uma opção.

